WBCの米国戦でローリーがアロサレーナの握手を拒否ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での“握手拒否”騒動に、ついに終止符が打たれた。マリナーズのランディ・アロサレーナ外野手が21日（日本時間22日）、同僚であるカル・ローリー捕手に対する自身の暴言について謝罪した。米紙「シアトル・タイムズ」が報じたもので、ファンをやきもきさせていたチームメート間の確執の噂は、開幕を前に無事に雪解けを迎えたという。