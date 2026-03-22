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ダラス・マーベリックス vs ロサンゼルス・クリッパーズ日付：2026年3月22日（日）開催地：アメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）最終スコア：ダラス・マーベリックス 131 - 138 ロサンゼルス・クリッパーズ NBAのダラス・マーベリックス対ロサンゼルス・クリッパーズがアメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）で行われた。 第1クォーターはダラ