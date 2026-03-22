ダラス・マーベリックス vs ロサンゼルス・クリッパーズ

日付：2026年3月22日（日）

開催地：アメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）

最終スコア：ダラス・マーベリックス 131 - 138 ロサンゼルス・クリッパーズ

NBAのダラス・マーベリックス対ロサンゼルス・クリッパーズがアメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）で行われた。

第1クォーターはダラス・マーベリックスがリードし42-32で終了する。

第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにロサンゼルス・クリッパーズがリードし72-63で終了する。

第3クォーターはロサンゼルス・クリッパーズが逆転し99-100で終了する。

第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにダラス・マーベリックスがリードし122-122で終了する。

オーバータイム1回目はロサンゼルス・クリッパーズが試合を有利に運び131-138で終了する。

試合はロサンゼルス・クリッパーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-22 12:35:06 更新