りくりゅうは番組内でも息の合った様子を見せた(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本勢初の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペアが3月20日放送の「徹子の部屋特別編」（テレビ朝日系列）に出演。【写真】「どんな質問したのかなぁ」りくりゅうが4年ぶりにあった人物と3ショット番組内では一大フィーバーとなった五輪の金メダルへの軌跡が本人たちの証言で改めて振