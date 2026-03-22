【モデルプレス＝2026/03/22】BTS（ビーティーエス）が3月21日午後8時より、光化門広場一帯にて『BTS THE COMEBACK LIVE : ARIRANG』を開催。約10万4,000人の観覧客が集まり、広場一帯を埋め尽くした。【写真】BTS、約3年5ヶ月ぶり完全体ライブでのメンバーソロショット◆BTS、カムバックライブで新曲披露今回の公演は、単なるカムバックステージを超える意味を持つ。‘ARIRANG’はBTSのアイデンティティと、これまでの歩みの中で