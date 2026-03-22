ウエストランド・井口浩之と吉住がMCを務めるテレ朝Podcastの番組『ウエストランド・井口と吉住の孤独アジト』が3月19日（木）に配信された。番組後半、「美人というだけで優秀だと思われてしんどい」という女性リスナーからの相談に対し、吉住が独自の視点で共感を示す一幕があった。「実際の私はとんでもないアホだし怠け者」という相談者に対し、吉住は「美人ってことは肌とかも綺麗だと思うので、ちゃんと生活してそうに見える