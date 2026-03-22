今年、芸能生活60周年を迎えたタレントのうつみ宮土理さん（83）。“ケロンパ”の相性で親しまれ、人気を博した。夫・愛川欽也さんとおしどり夫婦としても知られ、2人の名前を冠した「キンケロ・シアター」は、現在も劇団キンキン塾の活動拠点となっている。昭和、平成、令和と激動を生き抜いたうつみさんが芸能生活を振り返る。〈前後編の前編〉 【画像】芸能生活60年のうつみ宮土理さん（83）今も衰えない快活さ 「今