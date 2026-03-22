ドイツ2部カールスルーエの福田師王が今季2得点目をマークしたドイツ2部カールスルーエのFW福田師王が、現地時間3月20日に行われたグロイター・フュルト戦でチームを勝利に導く劇的なゴールを決めた。試合終了間際の一撃に、ファンからは「嗅覚です」と称賛の声が上がっている。1-1の同点で迎えた後半36分からピッチに立った福田は、短い出場時間の中で最高の結果を残した。後半アディショナルタイム、右サイドからのフリーキ