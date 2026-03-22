大学進学時、父親から「学費は何とかする」という話をされ、自分名義で約400万円の奨学金を借りたTさん（28歳）。約束通り、就職後は父親が返済を肩代わりしていましたが、突然倒れたことで事態は一変します。親の援助が途絶え、残額約300万円を急遽自分で返済することに。貯金に回していたお金は返済に消え、将来への不安を抱えることになった20代男性の事例を紹介します。「学費は心配するな」奨学金の返済を親が肩代わりも…「