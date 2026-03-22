「ファーム・西地区、ソフトバンク８−０阪神」（２１日、タマホームスタジアム筑後）開幕ローテ入りが有力視される阪神・大竹は味方の失策も絡んで６回６失点（自責４）。一見不安を残す投球となったが、平田２軍監督は「キレもコントロールも悪くない。全然問題ない」と強調し、「今日は嶋村のいい勉強会や」と、支配下登録されたばかりの若手捕手の名を挙げた。大竹と初バッテリーを組んだ嶋村は「球種の使い方ですね、今