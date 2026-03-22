北京市栄華街道（エリア）でスマートウェルネスロボット高齢者ケア拠点が運用を開始した。新華網が伝えた。この社区（コミュニティー）内のロボット特色高齢者ケア拠点の使用面積は約1100平方メートルで、基礎サービス、ロボット応用、バリアフリー改修という三大シーンが含まれる。現在までに24社の40種以上のロボット製品が配置された。サービス、試験、データ収集、情報フィードバックを一体化させた革新的な高齢者ケアモデルを