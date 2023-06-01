【モデルプレス＝2026/03/22】SKY-HIが率いるマネジメント／レーベル・BMSGの育成生・BMSG TRAINEEによるショーケース『BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026 〜 Graduation Party for REN, YUTA, RAIKI, TAICHI, and ISANA 〜』が3月18日・19日の2日間、東京・豊洲PITにて開催された。BMSGアーティスト楽曲のカバーから「THE LAST PIECE（通称「ラスピ」）」の記憶を呼び起こすメドレーまで盛りだくさんの公演の内容をレポートする。【詳細