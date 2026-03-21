カンテレ・フジテレビ系で生放送されたピン芸日本一決定戦『R-1グランプリ2026』で24代目王者に輝いた今井らいぱちが21日、東京・台場のフジテレビで優勝者会見に臨み、喜びを語った。『R-1グランプリ2026』で優勝した今井らいぱち――優勝した今の率直な心境は？本当に良かったです。ただ、それ以上に今回の大会に向けて家族や周りの芸人、本当にいろんな人が支えてくれたので、まずはその人たちに一番に感謝したいです。本当にあ