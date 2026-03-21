円安は損か得か。答えは立場による、ではない。「輸出企業の得、家計の損」という非対称な構造が固定化されている。その事実を、2026年3月の現実が改めて証明している。【こちらも】歴史の中の今FRB主導の金利政策が照らす現在地今、日本の家計は三重の圧力にさらされている。米が5kg4,400円超と2年前の約2倍。ガソリンは一部地域で196円に達し、政府が緊急補助金を発動した。電気・ガス代もこの夏に1割超の上昇が見込まれる