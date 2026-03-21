この記事をまとめると ■3D映像は距離や形状を直感的に把握しやすい技術である ■建設機械の遠隔操作で安全性と効率向上を実証 ■災害復旧現場で迅速化にも貢献する成果が確認されている 技術革新が現場の在り方を大きく変える よく2Dや3Dなどといった言葉を耳にするが、これは「two-dimensional」や「three-dimensions」の略。日本語では「2次元」「3次元」などと訳されている。要するに2Dは平面であり、3Dは立体という認識で大