2026年2月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。歴史・教養部門の第3位は――。▼第1位時代劇のような｢チャンバラ｣はありえない…武士たちが｢非効率な日本刀｣で命を懸けて戦った理由▼第2位豊臣秀吉でも森蘭丸でも丹羽長秀でもない…信長からの｢寵愛エピソード｣が残っている戦国武将の名前▼第3位愛子さまは｢お市の方｣の子孫である…信長亡き後､織田家の血筋を皇室へとつなげた｢お市