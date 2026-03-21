月桃でボタニカルウォーターづくり 月桃は、春になると美しい花を咲かせ、季節の訪れを告げる植物です。その香り高い葉は、昔から虫よけや料理、茶葉などに使用され、沖縄の生活に密接に関わってきたのだそう。「⻄表島ホテル by 星野リゾート」の「心ほどける月桃滞在プラン」では、月桃農園を訪れて葉や花の収穫を体験。摘みたての月桃を使ってボタニカルウォーターを作ります。完成したボタニカルウォーターは、虫よけや