月桃でボタニカルウォーターづくり

月桃は、春になると美しい花を咲かせ、季節の訪れを告げる植物です。その香り高い葉は、昔から虫よけや料理、茶葉などに使用され、沖縄の生活に密接に関わってきたのだそう。

「⻄表島ホテル by 星野リゾート」の「心ほどける月桃滞在プラン」では、月桃農園を訪れて葉や花の収穫を体験。摘みたての月桃を使ってボタニカルウォーターを作ります。完成したボタニカルウォーターは、虫よけやお部屋のアロマミストとして滞在中に使用でき、いつでも月桃の香りを楽しめます。



月桃の香りに包まれる心安らぐディナー

清涼感あふれる香りをもつ月桃は、古くから料理の香りづけにも使用されています。「心ほどける月桃滞在プラン」の限定のディナーでは、その香りを生かした「月桃の香り広がる、彩り海鮮鍋」が味わえます。

客室でも月桃の香りに癒やされて

ヒラマチやアカマチ、ハンダマや島ニンジンなど島で親しまれている魚介や野菜をたっぷり使用した鍋。月桃の心安らぐ香りに包まれるディナータイムをぜひ体験してみて。

客室「デラックスツイン 」

客室には、月桃の葉・花・種の3種類の月桃茶を用意。月桃の豊かな香りに包まれ、心地よいひとときを過ごせますよ。

さわやかでスパイシーな香りの葉は、心身をすっきりと目覚めさせたい朝に。華やかでフローラルな香りの花は、優雅に過ごす午後のひとときに。そして香ばしく力強い香りの種は、内側から体を整え、深く寛ぎたい夜に。それぞれ異なる特徴を持つお茶を、1日の流れや気分に合わせて楽しめます。



2泊3日の滞在をさらに充実させるおすすめアクティビティ

西表島ホテルには大自然を満喫できる多彩なアクティビティがあります。そのうちの無料で参加できるおすすめアクティビティをピックアップしてご紹介します。

星降る夜のラウンジ

波音が聞こえるテラスで、ドリンクやおつまみをいただきながら満天の星を眺めます。

期間：通年

時間：20〜21時

料金：無料

予約：不要

おめざめマングローブストレッチ

ホテル周辺のビーチからマングローブを見渡しながらストレッチを行う朝のアクティビティ。夜明けの柔らかな空気を胸いっぱい吸い込んでストレッチすれば、スッキリとした目覚めになること間違いなし！

期間：通年

時間：6時30分〜7時30分（季節によって変動あり）

所要時間：ストレッチは約30分、移動含め約1時間

料金：無料

予約：不要



イリオモテガイドウォーク マングローブコース

マングローブをはじめ、西表島の生態系を支えている、汽水域に棲む動植物の繋がりを楽しみながら知ることができます。ホテル前のビーチから河口まで散策する約45分のツアーです。

期間：通年

時間：8時30分〜、9時30分〜

所要時間：約45分

料金：無料

予約：要予約



イリオモテガイドウォーク ジャングルコース

敷地内にある本格的なジャングルをガイドとともに散策。動植物が過酷な環境を生き抜くための知恵を楽しく学べる、エコツーリズムリゾートのおすすめツアーです。

期間：通年

時間：11時〜、13時30分〜、14時30分〜、16時〜

所要時間：約45分

料金：無料

予約：要予約



春のピーチパイン祭り

完熟ピーチパインを味わえる期間限定イベント。おいしいピーチパインの試食ができるほか、農家さんからピーチパインのおいしさの秘密を聞くこともできます。

期間：2026年4月20日（月）〜6月15日（月）

時間：16時30分〜18時

料金：無料

予約：不要

月桃の香りに癒やされながら、西表島の大自然を満喫できる2泊3日の旅。この春のおでかけにいかがですか？

■西表島ホテル by 星野リゾート「心ほどける月桃滞在」

期間：2026年4月1日（水）〜6月15日（月）

住所：沖縄県八重山郡竹富町上原2-2

TEL：050-3134-8094（星野リゾート予約センター）

料金：2泊3日5万9250円〜（2名1室利用時1名あたり、サービス料込）

※2泊分の朝食、月桃ディナー（1泊目の夕食）、月桃収穫＋ボタニカルウォーターづくり体験、月桃茶セットを含む

アクセス：石垣港離島ターミナルより西表島上原港行きフェリーで約45分、上原港から車で10分

予約：宿泊日の1カ月前18時までに公式サイトから予約

定員：1日1組（1組2名まで）限定

●当日の天候状況により行程変更の可能性があります。

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。