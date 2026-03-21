お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が20日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。ラッパーでユーチューバー・がーどまん（27）の騒動に言及した。がーどまんは18日に更新されたYouTube「チャンネルがーどまん」で、「単刀直入に言わせてもらうんですけど『チャンネルがーどまん』を解散することになりました。話し合いをして解散という形になりました」と発表。動画の編