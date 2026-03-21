お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が20日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。ラッパーでユーチューバー・がーどまん（27）の騒動に言及した。

がーどまんは18日に更新されたYouTube「チャンネルがーどまん」で、「単刀直入に言わせてもらうんですけど『チャンネルがーどまん』を解散することになりました。話し合いをして解散という形になりました」と発表。

動画の編集や給料面を巡りスタッフとトラブルになったといい、その様子を収めた監視カメラの映像を公開。そこでは、がーどまんが「おい!殴り合おうよ!殴らな分からんやろ?お前来いよ、1回殴ってこい!殴ってこいや!」と、スタッフに“激昂”する模様が映されていた。

がーどまんと親交のある粗品は、「がーどまんって“やめます”みたいなドッキリとかやってるから、一応、視聴者混乱中やけど。有識者とか知り合いが、“今回はマジらしい”みたいなのを出してて、マジっぽいし」「連絡しよう思ってまだできてないねんけど。ほんまかもしれへん」とコメントした。