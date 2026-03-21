「選抜高校野球・１回戦、北照０−４専大松戸」（２１日、甲子園球場）専大松戸が完封で北照を下し初戦を突破した。エース・門倉が北照打線を４安打無失点で完封した。立ち上がりから１４０キロ台中盤のキレあるボールをコーナーに投げ分けた門倉。しなやかな投球フォームから繰り出されるボールは威力十分で、八回まで長打を許さなかった。四回に連打でピンチを招くもしっかりと後続を打ち取った。九回、先頭に右翼線二塁