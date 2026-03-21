ちょっとした小物を飾りたいのに、置き場所がしっくりこないことってありますよね。平らに並べるだけだと、どうしても単調に見えがち。セリアには、そんなディスプレイの物足りなさに変化をつけられる小さなラックがあります。高さが出ることで、同じスペースに飾ったときに立体的に見せられるのがポイントです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ディスプレイラック価格：￥110（税込）サイズ（約）：直径15cm×高さ10cm