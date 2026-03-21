「本当に100均なの…？」家に来た人に褒められる♡100円とは思えないぷち家具
商品情報
商品名：ディスプレイラック
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：直径15cm×高さ10cm（組み立て後）
セット内容：天板1個、脚2個
カラー展開：ベージュ、ホワイト
販売ショップ：セリア
JANコード：4535792442210
丸い天板が目を引く！ちょこんと置けるミニラック！セリアの『ディスプレイラック』
ちょっとした小物を飾るとき、平置きだとどうしても埋もれがち。そんなときにおすすめなのが、セリアの『ディスプレイラック』です。
インテリアディスプレイ用のアイテムで、サイズはコンパクト。天板と脚を簡単に組み立てて使うタイプです。
天板は丸い形で、表面には木目模様が入っています。素材は繊維板で、軽さのある作りです。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、インテリア売り場に置かれていました。
組み立てはシンプル。脚を十字に組み、そのまま天板に差し込んで使います。パーツを差し込む構造なので、組み上げると安定感がしっかりあります。
小物をちゃんと飾っている感が出せる！ぬいぐるみを座らせてもかわいい♡
完成サイズは直径約15cm×高さ10cm。小ぶりながら高さが出るので、飾ったものがしっかり目に入ります。ちょっとした小物を置くには十分なサイズ感です。
気を付けたいのはラックを置く向き。向きによっては裏側の、繊維を固めたような面が見えてしまいます。パーツが両面加工ではない点に注意です。
とはいえ、このサイズ感と見た目で100円と考えると十分納得。置くだけでディスプレイに高さが出て、印象が変わります。
筆者はぬいぐるみを座らせて飾っています。ちょこんと収まる感じがかわいいです。オブジェや小物のディスプレイにぴったり！
今回は、セリアの『ディスプレイラック』をご紹介しました。本当にセリアのアイテムなのかと思う見た目で、家に遊びに来た人に驚かれます。
ちょっとしたスペースを整えたいときに、取り入れやすいサイズ感で使い勝手◎です。気になる方は、ぜひチェックしてみてください♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。