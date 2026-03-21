「本当に100均なの…？」家に来た人に褒められる♡100円とは思えないぷち家具

ちょっとした小物を飾りたいのに、置き場所がしっくりこないことってありますよね。平らに並べるだけだと、どうしても単調に見えがち。セリアには、そんなディスプレイの物足りなさに変化をつけられる小さなラックがあります。高さが出ることで、同じスペースに飾ったときに立体的に見せられるのがポイントです。

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商品情報

商品名：ディスプレイラック

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径15cm×高さ10cm（組み立て後）

セット内容：天板1個、脚2個

カラー展開：ベージュ、ホワイト

販売ショップ：セリア

JANコード：4535792442210

丸い天板が目を引く！ちょこんと置けるミニラック！セリアの『ディスプレイラック』

ちょっとした小物を飾るとき、平置きだとどうしても埋もれがち。そんなときにおすすめなのが、セリアの『ディスプレイラック』です。

インテリアディスプレイ用のアイテムで、サイズはコンパクト。天板と脚を簡単に組み立てて使うタイプです。

天板は丸い形で、表面には木目模様が入っています。素材は繊維板で、軽さのある作りです。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、インテリア売り場に置かれていました。

組み立てはシンプル。脚を十字に組み、そのまま天板に差し込んで使います。パーツを差し込む構造なので、組み上げると安定感がしっかりあります。

小物をちゃんと飾っている感が出せる！ぬいぐるみを座らせてもかわいい♡

完成サイズは直径約15cm×高さ10cm。小ぶりながら高さが出るので、飾ったものがしっかり目に入ります。ちょっとした小物を置くには十分なサイズ感です。

気を付けたいのはラックを置く向き。向きによっては裏側の、繊維を固めたような面が見えてしまいます。パーツが両面加工ではない点に注意です。

とはいえ、このサイズ感と見た目で100円と考えると十分納得。置くだけでディスプレイに高さが出て、印象が変わります。

筆者はぬいぐるみを座らせて飾っています。ちょこんと収まる感じがかわいいです。オブジェや小物のディスプレイにぴったり！

今回は、セリアの『ディスプレイラック』をご紹介しました。本当にセリアのアイテムなのかと思う見た目で、家に遊びに来た人に驚かれます。

ちょっとしたスペースを整えたいときに、取り入れやすいサイズ感で使い勝手◎です。気になる方は、ぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。