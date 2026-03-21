ホンダEV戦略見直し…北米3車種中止も新型SUV「Honda 0 α」はインドでテスト開始ホンダのインド法人は、公式SNSで新型「Honda 0 α（ゼロ アルファ）」の公道テストを開始したを明らかにしました。一方で同じ「Honda 0シリーズ」の SUVとSaloonは開発中止となることがアナウンスされています。【画像】超カッコいい！ これがホンダの「コンパクトSUV」です！（28枚）そうしたなかで、残るゼロ アルファとはどのようモデル