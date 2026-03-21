「SUPEREIGHT」の村上信五（44）が21日、大阪府東大阪市で行われた近畿大学の卒業式にサプライズゲストとして登壇した。シークレットゲストとしてのアナウンスを受け卒業生、保護者あわせて約1万人から、まるでコンサートのような凄まじい歓声に迎えられた村上は、グレーのスーツに身を包み「アイドルをやらせて頂いております」などと自己紹介し、まずは笑いを取った。これから社会に出て行く卒業生に「普通でいることの