任期満了に伴う山形県鮭川村の村長選挙は22日、投開票が行われます。8年ぶりとなる選挙戦は現職と新人による一騎打ちの戦いとなっています。鮭川村長選に立候補したのは届け出順に、現職で6回目の当選を目指す元木洋介さん（77）と新人で前の村議会議員・西野桂一さん（62）の合わせて2人です。元木さんは村議会議員を務めた後、2006年の村長選に出馬し、初当選。現在5期目です。人口減少対策として定住促進住宅の建設に取り組んだ