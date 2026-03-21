恥ずかしい時、悔しい時、モヤモヤする時……思わずネガティブな気持ちになったときこそ、読書で心をやすらげてみませんか？あの人・この人に聞いてみた、落ち込んだ時のためのブックガイド・エッセイです。 【関連書籍】『ふつうの人が小説家として生活していくには』 私は、自分が特別ではないことを知っている。 才能がない、特別なものがない、とよく考えてしまう。すごい作品に触れるたびに、こんなものを私も生み