Forbes Japanの「カルチャープレナー」にも選ばれ、国内外から注目を集める大工アーティストの菱田昌平氏。伝統工藝を現代建築に取り入れた「工藝建築」で注目を集めているＺ世代起業家の塚原龍雲氏。二人が共通して唱えるのは日本の「職人」は単なる職業ではなく生き方であるという視点だ。 【写真】菱田工務店、松本市のT邸 本記事では、職人の本質が技術だけでないという意味、時間をかけて失敗から学ぶ大