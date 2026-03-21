「選抜高校野球・１回戦、東洋大姫路２−３花咲徳栄」（２０日、甲子園球場）花咲徳栄が逆転で東洋大姫路を下し、１６年ぶりの春１勝をマークした。序盤から東洋大姫路・下山の丁寧な投球に苦しめられた。五回まで無安打に抑え込まれ、出塁させたのは失策と２四球のみ。六回１死から初安打を放つも、後続がつながらなかった。それでも１点を追う八回、１死満塁の好機を作ると岩井の押し出し死球で試合を振り出しに戻し、な