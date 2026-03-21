「選抜高校野球・１回戦、東洋大姫路２−３花咲徳栄」（２０日、甲子園球場）

花咲徳栄が逆転で東洋大姫路を下し、１６年ぶりの春１勝をマークした。

序盤から東洋大姫路・下山の丁寧な投球に苦しめられた。五回まで無安打に抑え込まれ、出塁させたのは失策と２四球のみ。六回１死から初安打を放つも、後続がつながらなかった。

それでも１点を追う八回、１死満塁の好機を作ると岩井の押し出し死球で試合を振り出しに戻し、なおも満塁から鈴木の打席でヒットエンドランを仕掛け、遊ゴロ間に三塁走者だけでなく二塁走者も一気に生還。２点を勝ち越し、試合をひっくり返した。

先発の黒川も東洋大姫路打線をしっかりと封じ、粘り強く打線の援護を待った。六回に１点を失うも最少失点で切り抜け、反撃を呼んだ。最終的に１３２球の熱投で完投勝利をマークした。試合後には「粘る投球ができてよかったと思います。ピンチになったときに打たせてとることができてよかった」と語った。

岩井監督は「チームがまったく慌てていなかったので、一本出れば大丈夫」と語り、八回１死満塁でのヒットエンドランでは「代走はＤＨの恩恵」と語り、「鈴木は三振がない。大きいのを打つ子ではないんですけど、よかったと思います」と語った。

花咲徳栄は２０１０年以来、１６年ぶりの初戦突破。前回出場時は新型コロナウイルスの感染拡大で中止となっていただけに、久々の春１勝となった。また２００３年に激闘を演じて敗れた東洋大姫路にリベンジ星となった。