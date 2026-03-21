わが子が将来、スポーツの世界で成功するようにするために親は何をしたらいいのか。世界の研究を調べた心理学者の内藤誼人さんは「生まれ月や出身地などによって大成するかどうかがわかる」という――。※本稿は、内藤誼人『すごい子育て科学的に証明された子どもの伸ばし方』（総合法令出版）の一部を再編集したものです。大谷翔平（写真左＝米国大使館／PD US DOS／Wikimedia Commons）、山本由伸（写真右＝Dodgers at Nationa