勝地涼と瀧本美織がW主演するドラマ「身代金は誘拐です」（読売テレビ・日本テレビ系）の最終話が、19日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、娘を誘拐された夫婦が「娘の命を救うために、他人の子どもを誘拐できるか?」という極限の選択を迫られるノンストップ考察ミステリー。鷲尾武尊（勝地）は、全ての黒幕だと判明した親友・壮亮（浅香航大）と向き合っていた。蒼空（郄嶋龍之介）も5億円も手に