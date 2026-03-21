ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が20日（日本時間21日）、オープン戦・パドレス戦前に取材に応じ、キャンプの打ち上げを待ちわびた。ワールドシリーズ3連覇を目指してスタートした今季。「静かなキャンプだったと思う。他球団ほど大きく戦力を欠いたわけではない。人によっては退屈なキャンプだったと言うかもしれないが、それは我々にとっては良いことだ」と目立たないながらも、チーム全体として堅実に開幕に向けて