女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は23日から最終週（第25週）「ウラメシ、ケド、スバラシ。」に入る。主人公・雨清水トキの夫レフカダ・ヘブン役を演じる英俳優トミー・バストウ（34）がこのほど、モデルの作家・小泉八雲が眠る東京・雑司ヶ谷霊園に再び墓参りに訪れた。「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふた