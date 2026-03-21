女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は23日から最終週（第25週）「ウラメシ、ケド、スバラシ。」に入る。主人公・雨清水トキの夫レフカダ・ヘブン役を演じる英俳優トミー・バストウ（34）がこのほど、モデルの作家・小泉八雲が眠る東京・雑司ヶ谷霊園に再び墓参りに訪れた。

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

八雲と小泉家の墓がある同霊園。トミーは以前に訪れた際、蚊に刺されたエピソードを同局「あさイチ」などで披露。八雲は短編エッセー集「虫の研究」（3編）の「蚊」で“生まれ変わったら蚊になりたい”と記しており、トミーは「運命を感じました」と語っている。

今回も「あらためて小泉八雲さんのお墓にお参りをして、圧倒されるような気持ちになりました。感情があふれ、とても強く心を揺さぶられ…そして同時に雨清水八雲（レフカダ・ヘブン）役を演じる機会を頂けたことに感謝しました。お墓の前に立った時、芸術の持つ“時を超える力”のようなものを実感しました」と感慨。

「小泉八雲さんは、100年以上前に日本に来て、今もなお人々に記憶され、称えられ続けています。そのことを思うと、自分が彼の物語の一部になれたことが、とても畏れ多く、そして感謝の気持ちでいっぱいです。小泉八雲さんとセツさんの物語は、この先も何百年と語り継がれていくのだと思います」と夫妻に思いを馳せた。