名将が語る「令和の高校野球」〜東洋大姫路・岡田龍生監督３月19日に開幕した第98回選抜高校野球大会。指名打者制が導入され、７イニング制が検討されるなど、高校野球界は過渡期を迎えている。そんななか、長きにわたり指導者として実績を残してきた３人の名将に「令和の高校野球」について語ってもらった。まずは、履正社時代の2019年夏に全国制覇を達成し、2023年から母校である東洋大姫路の監督に就任し、２度目の日本一を目