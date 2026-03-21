女優の森七菜が１５日付で自身のＳＮＳを更新。画面越しに見てきたひととのツーショットを披露した。「ずっとみつめてたひと。この舞台に立つ姿を何度も画面越しに観てたのに、まさかまた一緒に来れる日がくるなんて。大好きなひとが沢山の拍手を浴びている時間。うれしかったなー。ほんと。」と投稿。１３日に行われた日本アカデミー賞授賞式で、黒の着物を着た森と白い着物を着た広瀬すずとのツーショットを公開。続けて「こ