スイング時のアクシデントで途中交代したＤｅＮＡの筒香（資料写真）筒香がアクシデントに見舞われた。「４番・一塁」でスタメン出場し、一回に初球を空振りした直後に苦悶（くもん）の表情。トレーナーに付き添われながらベンチに退き、九鬼が代打に送られた。今季から７年ぶりに主将に復帰し、この日（２０日）の試合前までオープン戦は１０試合に出場して打率３割７分、１本塁打、７打点と好調を維持していた。相川監督は「