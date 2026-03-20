あす21日放送のMBSテレビ『よしもと新喜劇』（毎週土曜後0：54※関西ローカル）は、春の4座長そろい踏みスペシャル「4座長の、マシンガンをぶっ放せ！」を届ける。【場面カット】“りくりゅう”モノマネを披露する松浦真也＆森田まりこすっちー、酒井藍、アキ、吉田裕の座長4人をはじめ、ベテランから若手まで人気座員がずらりとそろう、春の4座長そろい踏みスペシャル。乳首ドリルの進化版「ローテーション乳首ドリル」