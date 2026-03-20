【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月25日にリリースされる、King & Princeの18枚目のシングル「Waltz for Lily」のMVが3月23日20時にプレミア公開されることが決定した。 ■大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた楽曲 「Waltz for Lily」は3月27日に公開される永瀬 廉×吉川 愛のダブル主演映画『鬼の花嫁』の主題歌で、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加え