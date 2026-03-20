King & Prince「Waltz for Lily」MVプレミア公開決定！形態別の期間限定動画のティザー映像も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

3月25日にリリースされる、King & Princeの18枚目のシングル「Waltz for Lily」のMVが3月23日20時にプレミア公開されることが決定した。

■大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた楽曲

「Waltz for Lily」は3月27日に公開される永瀬 廉×吉川 愛のダブル主演映画『鬼の花嫁』の主題歌で、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれる、King & Princeの新境地とも言える美しいラブソングだ。

リリースに先駆けて2月にMV Short Clipが公開されると、上品でしなやかな振付やぴったり息の合ったパフォーマンス、そして美しい世界観に「俳優でもある2人の表現力が素晴らしい！」「こんなにも優雅で華麗な楽曲も出せるキンプリ、唯一無二…」と、King & Princeならではのこだわりが詰まった映像が話題を呼んでいた。

また、King & PrinceのYouTubeチャンネルでは「Waltz for Lily」のCD封入特典シリアルナンバーで視聴できる期間限定視聴動画のティザー映像も公開された。形態ごとに異なるVlog映像の一部を見ることができ、さらにリリースへの期待が高まる映像となっているのでこちらも見逃せない。

■「Waltz for Lily」期間限定視聴動画ティザー映像

■リリース情報

2026.03.25 ON SALE

Single「Waltz for Lily」

■関連リンク

King & Prince OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/

■【画像】「Waltz for Lily」ジャケット写真