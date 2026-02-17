女優・グラビアアイドルの寺本莉緒（24）が、2026年4月1日に2nd写真集（講談社）を発売することを発表した。 【写真】はみ出てますよ！ド迫力ボディは5年たっても健在でした 寺元は「ミスマガジン2018」でミスヤングマガジン賞を受賞し、グラビア活動をスタート。近年はドラマ「サンクチュアリ -聖域-」（Netflix）やNHKの連続テレビ小説「おむすび」に出演するなど、主に女優として活躍していた。 同写真集では自