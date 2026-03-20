「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」（２０日、ＩＧアリーナ）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１９回大会が行われ、地下格闘技集団「三河幕府」の伝説の喧嘩師“ミスター・フルボッコ”ヒロ三河と、“キング・オブ・アウトサイダー”啓之輔とのレジェンド対決は判定の末、判定４−１でヒロ三河に軍配が上がった。ヒロはＢＤ６戦全勝とした。ゴングから激しい打撃戦を展開。ヒロ三河の飛び込みなが