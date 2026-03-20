「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」（２０日、ＩＧアリーナ）

朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１９回大会が行われ、地下格闘技集団「三河幕府」の伝説の喧嘩師“ミスター・フルボッコ”ヒロ三河と、“キング・オブ・アウトサイダー”啓之輔とのレジェンド対決は判定の末、判定４−１でヒロ三河に軍配が上がった。ヒロはＢＤ６戦全勝とした。

ゴングから激しい打撃戦を展開。ヒロ三河の飛び込みながらの拳に、啓之輔は膝で応戦。決着がつかず延長戦へ。延長では両者死力を尽くした打撃戦を繰り広げた。ヒロは「親父、ばあちゃん、じいちゃん、そしてお袋、ありがとう。ここまでこれてよかった。ＢＤこんな舞台を俺に与えてくれてありがとう」とスピーチ。その後、前回試合が流れたシモミシュランが乱入。年末に対戦する流れとなった。

オーディションではヒロ三河がＢＤ１７を負傷で欠場したことを謝罪。「ケジメをつけにきた。シモミシュランも今怪我してるみたいだし、どうしようかなと思って。やっぱり俺、アウトサイダーを潰してぇんだよな」と語り、「アウトサイダーって言ったらよ。ミスター・アウトサイダー、なぁ啓ちゃん。ブレイキングダウンの顔でもあるあんたとやりてぇよ。どうだい？男は義理と人情」と啓之輔に対戦を呼びかけた。ひな壇から立ち上がり歩み寄った啓之輔は「ヒロくんならやる価値あるよ。負けてないもんね」と、ニヤリと笑い受諾。啓之輔が「どうですか？未来さん」と朝倉に問いかけると、「これは面白いじゃん。地下格のキングとアウトサイダーのキングで。交わったことないですもんね」とうなずき、朝倉が「試合決定でお願いします」と告げた。

大会は公式のＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ ＬＩＶＥ（ｈｔｔｐ：／／ｂｄｌｉｖｅ．ｊｐ／）でＰＰＶ配信されている。