山形県上山市の遊園地「リナワールド」が今シーズンの営業を20日から開始しました。3連休初日（20日）は、県内外から訪れた多くの家族連れでにぎわいました。中川アナリポート「3連休初日です。駐車場には宮城、秋田、岩手の平泉と県外ナンバーの車も多く見られます。そして、まもなく開園ということでゲート前にはお客さんの列もできています」開園の午前9時半。モンテディオ山形のマスコットキャ