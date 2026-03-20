日本製鉄は3月18日、ステンレス協会が主催する「第21回ステンレス協会賞」において、同社の省合金二相ステンレス鋼SUS821L1(NSSC 2120)の厚板を使用した「立野ダム」が最優秀賞を受賞したと発表した。また、日本製鉄のステンレス鋼を使用した7作品が優秀賞、1作品が特別賞を受賞した。阿蘇立野ダム全景○受賞作品の概要最優秀賞を受賞した立野ダム(応募者:IHIインフラシステム／豊国工業)は、熊本市中心部を流れる白川水系に完成し