イギリスの航空調査会社であるスカイトラックスは、「The World’s Best Airports of 2026」を発表した。世界最高の空港にはシンガポールのチャンギ国際空港が選ばれた。2位には仁川国際空港、3位には羽田空港が入った。以下トップ10は、香港国際空港、成田国際空港、パリ・シャルル・ド・ゴール国際空港、ローマ・フィウミチーノ空港、イスタンブール国際空港、ミュンヘン空港、バンクーバー国際空港の順となった。ドーハのハマド