お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が19日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演。お笑いタレントの東野幸治（58）がCPAP（持続陽圧呼吸療法）を導入したことを明かした。日本テレビ「東野・岡村の旅猿27プライベートでごめんなさい」（水曜深夜1・29）で共演している東野について、「言っていいのかどうか分からないですけども。とうとう東野さんがCPAP