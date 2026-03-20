お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が19日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演。お笑いタレントの東野幸治（58）がCPAP（持続陽圧呼吸療法）を導入したことを明かした。

日本テレビ「東野・岡村の旅猿27 プライベートでごめんなさい」（水曜深夜1・29）で共演している東野について、「言っていいのかどうか分からないですけども。とうとう東野さんがCPAPつけて」と岡村。

「手下げの鞄持ってるなと思ってたんですけど。寝る時にCPAPつけて。50過ぎたようなおじさんたちが1泊したりするから、いびきは凄い。いつもやったら泊まってる時は、東野さんいびきかいてはるなぁっていうのはあったんですけど。この間、CPAP導入しはって、凄い静かでした」と話した。

「東野さんは、高血圧とかそういう可能性もあったりすると。調べてもらったらCPAPした方がいいっていうことで。レンタルしてやってはるらしいねんけど。だから、昼間、眠くなることがなくなったって言うてはった。CPAPつけて寝てるから、深く深く眠りにつけて、しっかり寝られてるらしい」と説明した。