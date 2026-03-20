アトランタ・ホークスは、3月19日（現地時間18日、日付は以下同）に敵地アメリカン・エアラインズ・センターで行われたダラス・マーベリックス戦に135－120で快勝し、2月23日のブルックリン・ネッツ戦から続く連勝を11へと伸ばした。 試合は開始からオニエカ・オコングがフックショット、3ポイントシュート、レイアップ、さらに3ポイントと1人で10連続得点の荒稼ぎ。そこからホークス